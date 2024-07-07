"قمة ولاد العم".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الإسماعيلي، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم الأحد، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، على العودة للانتصارات، بعد التعثر في المباراة الماضية بالتعادل مع فاركو إيجابيا 1/1

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول المسابقة برصيد 31 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة والزمالك والإسماعيلي

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.