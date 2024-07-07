"جرس إنذار".. رئيس فيوتشر يطلب تدخل وزير الرياضة ويحذر من كارثة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ناشد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت فيوتشر سابقا، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بإعادة النظر في قرار اللعب مباريات الدوري الممتاز عصرا.

قال وليد دعبس في تصريحات عبر قناة "الشمس": "أنا أثق أن وزير الرياضة سيتحرك سريعا وهو يقوم بحل العديد من الأزمات والمشاكل لدى الكرة المصرية، خاصة وأنه يلعب دور الاتحادات في حل الأزمات".

أضاف: "هناك اتحادات نائمة في الخط، ووزير الرياضة يقوم بحل العديد من الأزمات، وبحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية من اللعب نهارا، وما حدث لأحمد رفعت جرس إنذار لمسؤولي الكرة المصرية".

وأوضح: "هدفنا الحفاظ على جميع الأرواح في الكرة المصرية، ولدينا شباب صغار نسعى لتجنب أي كوارث جديدة في الكرة المصرية .

جدير بالذكر، أن وليد دعبس كان له دور كبير، في رعاية اللاعب أحمد رفعت طبيا قبل وفاته، بعد سقوطه أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في بطولة الدوري.