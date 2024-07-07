كولومبيا تقسو على بنما بخماسية وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا2024‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

حقق منتخب كولومبيا فوزًا كبيرًا على نظيره بنما بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد على ملعب "ستيت فارم"، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقدم منتخب كولومبيا سريعًا بهدف سجله لاعبه كوردوبا بعد مرور 8 دقائق ثم أضاف زميله خاميس رودريجيز الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 15 قبل أن يعزز لويس دياز التقدم بهدف ثالث بالدقيقة 41.

وأضاف ريتشارد رويس الهدف الرابع في الدقيقة 70 قبل أن يختتم ميجيل بورخا المباراة بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 90+4.

وضرب منتخب كولومبيا بذلك موعدًا في دور نصف النهائي أمام نظيره أوروجواي الذي أقصى البرازيل ضمن منافسات الدور ذاته.

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