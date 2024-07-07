شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد قانونية مشاركة محمد الننى مع المنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أحقية محمد الننى فى المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بعدما تم قيده فى القائمة النهائية للفراعنة فى المحفل الكبير.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الننى كان مدرجاً فى القائمة الأولية، وبالتالى تم وضعه فى القائمة النهائية، نافين ما تردد حول عدم وجوده فى القائمة المبدئية وسعيهم للحصول على موافقة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لاستثنائه والسماح له بالمشاركة فى الأولمبياد.

وينتظم الثنائى محمد الننى وأحمد سيد زيزو في معسكر منتخب مصر الأولمبى، اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بناءً على الاتفاق المسبق مع ميكالى المدير الفني للمنتخب.

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وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وانطلق الجمعة الماضى معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، حيث من المنتظر أن يطير الفراعنة لفرنسا يوم 10 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل إستكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.