شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يحدد موعد ومكان عزاء أحمد رفعت فى القاهرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مسئولو مودرن سبورت موعد ومكان عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل، والذي ودع عالمنا فجر أمس السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، وذلك خلال ساعات.

وقرر مسؤولو مودرن سبورت أن يقام العزاء بشكل مبدئي الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الجنازة التى أقيمت أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لأحمد رفعت على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

ونرصد تاريخ معاناة النجم الراحل منذ سقوطه خلال مباراة الاتحاد السكندري:

ـ 11 مارس: سقط على أرض الملعب في مباراة الاتحاد السكندري

ـ 12 مارس: وضع اللاعب على أجهزة التنفس بعد استقرار حالته بشكل جزئي

ـ 27 مارس: نقل أحمد رفعت إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج

ـ 9 أبريل: أحمد رفعت يغادر المستشفى ويعود إلى منزله لقضاء عيد الفطر مع أسرته

ـ ويوجه رسالة شكر للجماهير المصرية بعد مساندتهم له في أزمته الصحية

ـ 23 مايو: أحمد رفعت ينشر أول صورة عبر حسابه على إنستجرام بعد تعافيه

ـ 24 يونيو: أحمد رفعت يزور زملائه في تدريبات مودرن سبورت قبل مواجهة الجونة بالدوري

ـ 6 يوليو: مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية