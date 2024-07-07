شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى فى مباراة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك مع الإسماعيلى في إطار مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بتشكيل مكون من: محمد صبحي فى حراسة المرمى، خط الدفاع محمد عاطف، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، عمر جابر، وخط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وفيما يخص خط الهجوم متوقع أن يعتمد جوميز على مصطفى شلبي، يوسف أوباما، إبراهيما نداي.