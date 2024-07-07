شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب قرار رابطة الأندية بشأن مواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو المقاولون العرب قراراً جديداً خلال الساعات المقبلة، بشأن موعد مباراة الفريق مع مودرن سبورت والتي تم تأجيلها فى وقت سابق بسبب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان من المقرر إقامة اللقاء أمس، السبت، إلا أن وفاة أحمد رفعت تسبب فى تأجيل اللقاء حيث أعلنت الرابطة عن تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.

وتدهورت الحالة الصحية لأحمد رفعت إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

ونرصد تاريخ معاناة النجم الراحل منذ سقوطه خلال مباراة الاتحاد السكندري:

ـ 11 مارس: سقط على أرض الملعب في مباراة الاتحاد السكندري

ـ 12 مارس: وضع اللاعب على أجهزة التنفس بعد استقرار حالته بشكل جزئي

ـ 27 مارس: نقل أحمد رفعت إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج

ـ 9 أبريل: أحمد رفعت يغادر المستشفى ويعود إلى منزله لقضاء عيد الفطر مع أسرته

ـ ويوجه رسالة شكر للجماهير المصرية بعد مساندتهم له في أزمته الصحية

ـ 23 مايو: أحمد رفعت ينشر أول صورة عبر حسابه على إنستجرام بعد تعافيه

ـ 24 يونيو: أحمد رفعت يزور زملائه في تدريبات مودرن سبورت قبل مواجهة الجونة بالدوري

ـ 6 يوليو: مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية