إندريك: هدفنا وضع منتخب البرازيل في المقدمة

ياسر رشاد - القاهرة - علق اندريك المهاجم الصاعد لمنتخب البرازيل والمنضم حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني على الخروج الصادم لمنتخب بلاده من ربع نهائي بطولة كوبا امريكا 2024 بعد الخسارة امام منتخب أوروجواي.

وقال إندريك في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ أعلم ان هذه اللحظة صعبة على الجميع بعد الخسارة ”.

وتابع: “ رغم ذلك نأمل أن نحظي بدعم جميع البرازيليين سنواصل العمل خلال الفترة المقبلة من اجل الإستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم ”.

وأكمل: “ نريد دائماً أن نضع منتخب البرازيل في المقدمة” .

وكان البرازيل قد خسرت امام أوروجواي في مباراة ربع النهائي بركلات الترجيح بعدما اهدر الثنائي ميليتاو ودوجلاس لويز ركلتي جزاء.