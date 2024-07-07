بركات: الاتحاد المصري للقوة حقق نجاحات كبيرة خلال الموسم الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة والذي يشمل رياضتي القوة البدنية ومصارعة الذراعين، أن موسم 2023-2024 اختتم بنجاح كبير وانتشار واسع للعبتين في جميع انحاء الجمهورية.

وقال بركات: اختتم الموسم ببطولتي كأس مصر وبطولة الشواطيء بنجاح كبير حيث شهدت البطولتان اقبال كبير وزيادة في عدد المشاركين تخطى ال 300 لاعب ولاعبة في كل بطولة.

وأضاف بركات أن الموسم شهد انتشار كبير للعبة في جميع انحاء الجمهورية وظهرت أندية جديدة بقوة لتنافس الأندية ذات الباع الكبير في اللعبة، وكان ذلك جليا في حصول نادي ابوحمد وهو نادي جديد من محافظة الشرقية على كأس مصر للقوة البدنية متخطيًا الأندية الكبرى في اللعبة مثل نادي الصيد ونادي الجمارك بالإسكندرية.

واستطرد بركات أن مركز شباب حدائق القبة فاز بكأس مصر لمصارعة الذراعين، فيما توج نادي الجمارك بالإسكندرية ببطولتي القوة البدنية ومصارعة الذراعين ببطولة الشواطيء التي كانت ختام الموسم واقيمت في مدينة جمسة.

وأعرب بركات عن سعادته بزيادة عدد الأندية التي تمارس اللعبة في مختلف المحافظات مؤكدًا أن ذلك يدل على مدى انتشار اللعبة مما يساهم في زيادة قاعدة اللاعبين الممارسين وبالتالي يساهم بشكل ايجابي في ارتفاع مستوى المنتخبات الوطنية.

وأثنى بركات على الدور الكبير الذي تقوم به مناطق الاتحاد في نشر اللعبة موضحا أن مناطق الاسكندرية، والشرقية، والدقهلية اصبحت من أقوى المناطق في الجمهورية وحققت العديد من انجازات واهدت ابطال لمصر.

وأوضح بركات أن هذا الموسم شهد العديد من الانجازات العالمية للعبة حيث توج المنتخب الوطني بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للقوة البدنية الذي استضافته مصر بنجاح كبير في شرم الشيخ، كما حقق ابطال مصر ميداليات هامة في بطولة اوروبا، وكانت دورة الألعاب الإفريقية هي البطولة التي سطع فيها اسم الاتحاد المصري للقوة بعد حصول منتخب مصارعة الذراعين على المركز الأول للعبة في البطولة محققًا المركز الثالث في عدد الميداليات بين كل الرياضات المصرية ليلعب المنتخب بالحصان الأسود للدورة.

واختتم بركات تصريحاته بتهنئة الدكتور أشرف صبحي على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه وزيرًا للشباب والرياضة من أجل استكمال مسيرة الانجازات للرياضة المصرية، مؤكدًا أن دعم الدكتور أشرف صبحي الدائم للاتحاد كان له أثر كبير في تطور اللعبة وتحقيق العديد من الانجازات.