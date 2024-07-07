باستوري: اسبانيا الأفضل في يورو 2024 والأرجنتين يمر بفترة جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد خافيير باستوري نجم منتخب الارجنتين ولاعب باريس سان جيرمان السابق بأداء منتخبي اسبانيا والأرجنتين في بطولتي يورو 2024، وكوبا أمريكا 2024 بعد تأهلهما للادوار نصف النهائية في البطولتين.

وقال باستوري في تصريحات تليفزيونية: “ لقد شاهدت العديد من المباريات في اليورو والمستويات متكافئة للغاية بين كافة المنتخبات خصوصا على المستوى البدني وليس هناك منتخب معين متفرق بشكل كبير ، ولكن هناك منتخبات قدمت مستويات كبيرة في البطولة في مقدمتها اسبانيا، واتوقع ان تكون المباريات مثيرة فى نصف نهائى اليورو ”.

وتابع: “ ايطاليا لم تقدم منذ سنوات المستوى الكبير الذي يليق بسمعة الكرة الايطالية بسبب تغيير الدماء في المنتخب ولذلك منتخب ايطاليا لم تقدم المستوى الافضل في اليورو ويمرون بفترة انتقالية ورغم انهم يمتلكون لاعبين جيدين لكنهم لم يقدموا الاداء المميز في اليورو ”.

وواصل: “ اتوقع ان الفائز من مباراة فرنسا وأسبانيا سيكون الاقرب للفوز باللقب وارى ام منتخب اسبانيا له افضلية على فرنسا قبل مباراة نصف النهائى، كما كنت اعتقد ان منتخب المانيا بامكانه ان يصل لمرحلة ابعد في البطولة لانه منتخب متماسك ويلعب بقوة في النسخة الحالية لليورو ".

وأكمل باستوري: “ المنتخب الارجنتين يمر بفترة جيدة للغاية منذ ٤ سنوات ويدخل كل بطولة بثقة كبيرة ويفوز بها وهناك روح جماعية لصفوف المنتخب ونقدم مستوى جيد في البطولة الحالية لأمم امريكا الجنوبية رغم انه ليس الافضل لكننا قريبين من الصعود للنهائي ”.

وأتم: “ المنتخب الارجنتيني يحاول فرض سيطرته في كل المباريات اللي يلعب بها في كوبا اميركا وهناك منتخبات كبيرة في النسخة الحالية للبطولة ”.