تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة الزمالك في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على التشكيل الأساسي الذي يحل ضيفاً على الزمالك مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الإساعيلي تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال، لتحسين مركزه فى جدول المسابقة بعد خسارته من سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليحتل المركز الثانى عشر فى جدول المسابقة برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

ويحاول الدراويش إستغلال الغيابات العديدة بتشكيلة الزمالك في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مباراة الزمالك

حارس المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر - محمد بيومي - محمد دسوقي - عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: مروان حمدي - محمد عبد السميع - محمد مخلوف.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - إيريك تراوري.