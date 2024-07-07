حاتم فودة: إكتشفنا أجيال جديدة لألعاب القوى المصرية والبطولة العربية تحت 23 عام ناجحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عام المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أن الإمكانيات الكبيرة الموجودة بإستاد هيئة قناة السويس كانت كلمة السر في انجاح البطولات السابقة والثقة في تنظيم البطولة الحالية.

وقال العميد حاتم فودة، الاتحاد المصري لألعاب القوى نجح في خلق عدد جديد من اللاعبين الناشئين والشباب وتوسيع قاعدة المشاركة وتنوع في اللاعبين حيث الأن نمتلك لاعبين في جميع السباقات بألعاب القوى في جميع المراحل العمرية وهذا البناء والتوسع كان مصحوب بتحقيق ميداليات أيضا وهناك طفرة كبيرة تتحقق خلال الفترة الأخيرة وهي خطوة لتطوير اللعبة التي تراجعت لسنوات ماضية وحاليا تخطو بقوة ونتوسع ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل أفضل في كل تخصصات ألعاب القوى وهو ما لم يحدث من قبل.

وأضاف العميد حاتم فودة، تنظيم البطولات في مصر ساهم أيضا في مشاركة أكبر للاعبين وبالتالي كسب خبرات ونكتشف المستويات للاعبين ونعمل على تطويرها.

وأوضح العميد حاتم فودة، تنظيم البطولات العربية والإقليمية في مصر خطوة مهمة وساهم في ظهور العديد من الكوادر في اللعبة إدارية أو فنية ولدينا طموحات في تنظيم مزيد من البطولات الأفريقية

عقد اليوم المؤتمر الصحفي للبطولة العربية تحت 23 عام لألعاب القوى التي تنطلق اليوم بمشاركة 12 دولة هي تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر .

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي والدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والأستاذ وليد تركي المندوب الاداري وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومدير البطولة و الأستاذ مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنه الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، و الأستاذ أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنه الإستقبال ولجنة التسكين والمغادرة.