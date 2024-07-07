اخبار الرياضه

الاهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي

الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب مسئولو النادي الاهلي من حسم ثاني الصفقات الصيفية، في إطار خطة النادي للموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي ضم يوسف أيمن من الدحيل القطري في أولى الصفقات الصيفية لتدعيم مركز المدافع والأمور انتهت رسميًا”.

اقرأ ايضًا..الاهلي يقترب من التعاقد مع لاعب زد

وأضاف: “الاهلي يقترب بشدة من ضم يحيى عطية الله، والخلافات التي كانت موجودة انتهت واللاعب لديه رغبة في الانتقال إلى النادي الأهلي”.

وتابع: “وكيل أعمال يحيى عطية الله أكد على حوث إنفراجة كبيرة في الصفقة، ورغبة اللاعب المغربي هي ارتداء  قميص الأهلي”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الاثنين،، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الممتاز.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف على حساب فريق الداخلية، في المباراة التي شهدت إحراز إمام عاشور هدفين ووسام أبو علي هدفين

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها من 22 مباراة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا