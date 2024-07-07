الاهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب مسئولو النادي الاهلي من حسم ثاني الصفقات الصيفية، في إطار خطة النادي للموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي ضم يوسف أيمن من الدحيل القطري في أولى الصفقات الصيفية لتدعيم مركز المدافع والأمور انتهت رسميًا”.

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وأضاف: “الاهلي يقترب بشدة من ضم يحيى عطية الله، والخلافات التي كانت موجودة انتهت واللاعب لديه رغبة في الانتقال إلى النادي الأهلي”.

وتابع: “وكيل أعمال يحيى عطية الله أكد على حوث إنفراجة كبيرة في الصفقة، ورغبة اللاعب المغربي هي ارتداء قميص الأهلي”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الاثنين،، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف على حساب فريق الداخلية، في المباراة التي شهدت إحراز إمام عاشور هدفين ووسام أبو علي هدفين

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها من 22 مباراة.