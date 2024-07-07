حقيقة عودة حمدي فتحي لـ الاهلي

فجر الإعلامي محمد الليثي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لعودة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “كولر طلب من إدارة النادي الاهلي التفاوض على عودة حمدي فتحي في حال فشل مفاوضات ضم موكوينا لاعب صن دوانز ومحمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري”.

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وأضاف: “رغم صعوبة تفريط الوكرة القطري في حمدي فتحي بسبب مطالبهم المادية الكبيرة، إلا أن مسئولو الأهلي سيتفاوضوا على عودة اللاعب خلال الفترة المقبلة بطلب من كولر لأنه يحتاج إلى لاعب بقدرات فنية عالية مثله في الفريق”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها الأحمر من 22 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 65 نقطة حصدها من 26 مباراة.