أبرزهم زيزو.. 10 غيابات في الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نظيره الإسماعيلي في المباراة المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم عشر لاعبين وهم: أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد، وزياد كمال؛ وذلك بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي بجانب محمود حمدي الونش، ومصطفى الزناري، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد حمدي للإصابة، بجانب غياب سيف فاروق جعفر، و محمد عواد.

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وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي كالتالي..

حراسة المرمى : محمد صبحي، محمود أشرف الشناوي، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، سيد عبد الله “نيمار، عمر جابر، حازم أسامة.

خط الوسط : محمد أشرف روقا، محمد السيد، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، إبراهيما نداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف، مهاب ياسرـ نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 23 مباراة.