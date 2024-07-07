مستجدات مفاوضات الاهلي لتجديد عقدي السولية ومعلول

كشف الإعلامي احمد شوبير عن مستجدات مفاوضات مسئولو النادي الاهلي مع الثنائي عمرو السولية وعلي معلول من اجل تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مفاوضات الاهلي لتجديد عقود الثنائي عمرو السولية وعلي معلول انتهت تقريبًا والثنائي سيجددان عقودهما”.

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وأضاف: “هناك مفاوضات متقدمة مع يحيى عطية الله لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة بعد إصابة معلول بقطع في وتر أكيلس وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “مسئولو الاهلي سيجددوا للثنائي معلول والسولية، وذلك تقديرًا لدورهم وعطاءهم الكبير للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الاثنين،، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها من 22 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.