مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقدي عواد وأوباما

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقدي الثنائي محمد عواد ويوسف أوباما خلال الفترة المقبلة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “جوميز أخطر مسئولي الزمالك بموافقته على تجديد عقدي الثنائي محمد عواد ويوسف أوباما خلال الفترة المقبلة”.

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وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب تمديد تعاقد الثنائي محمد عواد ويوسف أوباما خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقودهما مع الأبيض تنتهي بنهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “فيما يخص موقف محمد أشرف روقا فلم يكشف جوميز عن موقفه من رحيله أو تجديد تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري”.

وكان نادي الزمالك قد حسم ملف التجديد خلال الفترة الماضية لمحمد صبحي؛ وذلك بطلب من البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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