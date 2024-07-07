جوميز يضع شرطا قبل التعاقد مع أي لاعب أجنبي في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن شرط البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل التعاقد مع أي لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “جوميز اشترط قبل التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد خوضه للتدريبات مع لاعبي الفريق الأول للحكم عليه قبل ضمه”.

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وكان مسئولو نادي الزمالك قد أنهى أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، ومن ثم سيتم رفع القيد عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وسيكون بإمكان النادي التعاقد مع صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي في المباراة المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم عشر لاعبين وهم: أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد، وزياد كمال؛ وذلك بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي بجانب محمود حمدي الونش، ومصطفى الزناري، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد حمدي للإصابة، بجانب غياب سيف فاروق جعفر، و محمد عواد.