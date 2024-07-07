"ليس في أفضل حال".. مستشار الزمالك يكشف تطورات حالة أحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية لأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، بعد دخوله المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية.

وقال عبدالله جورج في تصريحات عبر قناة dmc: أحمد سليمان خضع لقسطرة تشخيصية ولكن لم تكن أفضل حال والشرايين التاجية وجدناها لا تعمل بالكفاءة اللازمة".

أضاف: "هناك جراح قلب سيفحصه اليوم ولا نتمنى أن تصل الأمور إلى جراحة، وجميعا بجواره للخروج من هذه المحنة".

وأتم تصريحاته: "تم السماح لي ومعي حسين السيد بالدخول والاطمئنان عليه والحالة المعنوية جيدا ولدينا ثقة كبيرة أن الأمور ستكون بخير ويعود لناديه من جديد".

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