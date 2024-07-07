"بديل زيزو وتغييرين آخرين".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 ببطولة الدوري.

ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك تواجد الثلاثي محمد عاطف، أحمد مجدي وإبراهيما نداي بدلاً من محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد وأحمد مصطفى "زيزو".

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف إبراهيم أوباما، إبراهيما نداي.

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