طائرة مصر تحصد برونزية كأس التحدي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد منتخب مصر لكرة الطائرة، اليوم الأحد الميدالية البرونزية في بطولة كأس التحدي العالمي بالفوز على أوكرانيا.

وفاز منتخب أوكرانيا بالشوط الأول بنتيجة 25-21 قبل أن يحسم المنتخب الوطني الشوط الثاني بنتيجة 20-25 ثم عادت أوكرانيا مجدداً وحسمت الشوط الثالث بنتيجة 25-20 قبل أن يحسم المنتخب الوطني الشوطين الرابع والخامس بنتيجة 25-17 و15-13.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعدما خسر في دور نصف النهائي بنتيجة (3-0) أمام الصين.

ومن المقرر أن يُشارك المنتخب المتوّج بهذه البطولة في دوري الأمم العالمي.

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