اخبار الرياضه

طائرة مصر تحصد برونزية كأس التحدي العالمي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد منتخب مصر لكرة الطائرة، اليوم الأحد الميدالية البرونزية في بطولة كأس التحدي العالمي بالفوز على أوكرانيا.

وفاز منتخب أوكرانيا بالشوط الأول بنتيجة 25-21 قبل أن يحسم المنتخب الوطني الشوط الثاني بنتيجة 20-25 ثم عادت أوكرانيا مجدداً وحسمت الشوط الثالث بنتيجة 25-20 قبل أن يحسم المنتخب الوطني الشوطين الرابع والخامس بنتيجة 25-17 و15-13.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعدما خسر في دور نصف النهائي بنتيجة (3-0) أمام الصين.

ومن المقرر أن يُشارك المنتخب المتوّج بهذه البطولة في دوري الأمم العالمي.

اقرأ أيضًا:

"مواجهة حق أحمد رفعت".. تصريحات شقيقه وطبيه وأحمد دياب وبينهم نادر شوقي (تغطية)

"ليس في أفضل حال".. مستشار الزمالك يكشف تطورات حالة أحمد سليمان

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا