9 إصابات.. فريق كامل يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعد خوض 23 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 5 وخسر في 7.

ويغيب عن الزمالك خلال مباراة اليوم أمام الإسماعيلي 11 لاعبا دفعة واحدة لأسباب مختلفة وهم:

محمود شيكابالا.. بسبب الإصابة

أحمد فتوح.. بسبب الإصابة

سيف جعفر.. بسبب الإصابة

مصطفى الزناري.. بسبب الإصابة

سامسون أكينيولا.. لعدم عودته من بلاده

ناصر منسي.. بسبب الإصابة

محمود الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي: الإصابة بالرباط الصليبي

محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو: وجهة نظر فنية

أحمد رفاعي: بسبب الإصابة.

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