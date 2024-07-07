"بسبب 0.02 من الثانية".. فريدة عثمان تعلن عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت السباحة المصرية فريدة عثمان عن أسباب عدم تأهلها إلى النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشرت فريدة عثمان بياناً عبر حساباتها الرسمية، اليوم الأحد: "ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتي، أعلن أنني لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية باريس 2024".

وأضافت السباحة المصرية عبر البيان ذاته:" لقد بدأت البرنامج التدريبي منذ بداية الموسم للوصول إلى أفضل مستوى ممكن لهذه الدورة، وعندما طُلب مني تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة ودورة الألعاب الإفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمي بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لمشاركتي في الدورة الأولمبية".

وأضافت فريدة عثمان:" وكان الرقم الذي حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة، وبفارق 0.02 ثانية عن رقم 24.70 A- Cut، وعلى هذا الأساس تم إبلاغي رسمياً من اللجنة الأولمبية المصرية بأنني سأشارك في الدورة الأولمبية، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد، نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للدورة الأولمبية ورغم الرقم القريب للغاية الذي حققته وتصنيفي العالمي المتقدم، فتم إفادتي مرة أخرى بأنني لن أتمكن من المشاركة بسبب (الكوتة) المحدودة في باريس".

وأتمت بيانها بـ"أما وقد انتهى حلم تمثيل منتخب مصر في الدورة الأولمبية الرابعة لي بسبب 0.02 من الثانية فإنني حزينة جدًا لصعوبة الموقف، ورغم المجهود الشاق والتضحيات المبذولة هذه هي الرياضة، أعتذر لجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة وأشكركم على الدعم المستمر، قدر الله وما شاء فعل" (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم).. أتمنى التوفيق لكل أفراد البعثة المصرية في باريس 2024".

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