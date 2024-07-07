شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه الزمالك عقوبة الكاف بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك ملفا للرد على عقوبات الاتحاد الأفريقي "الكاف"، والتى وقعت على القلعة البيضاء، على خلفية أحداث نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

ووقع "كاف" عقوبات على نادى الزمالك، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية، ومراسم تسليم الكأس والميداليات، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى استاد القاهرة.

الكاف غرم الزمالك 200 ألف دولار، ومنع حضور جماهيره فى مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.

وينتظر مسئولو الزمالك استلام حيثيات القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي، ليتم بعدها التقدم باستئناف بعد سداد الرسوم، ثم إعداد مذكرة بالرد على ما جاء بحيثيات الحكم.

ويرغب الزمالك فى التظلم على تلك العقوبات من أجل تخفيض قيمة الغرامة الموقعة على النادى، بالإضافة إلى تخفيف عدد المباريات التى سيغيب عنها الجماهير فى البطولة الأفريقية.