شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصطفى خبّى عليا خبر وفاة أحمد رفعت وعرفت من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل علمه بخبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وافته المنية صباح أمس السبت.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الواحد ما يصدق ياخد يومين إجازة من الشغل فقررت أسافر أغير جو، وطبعا لما مصطفى ابنى عرف خبر وفاة صاحبه أحمد رفعت قال لوالدته بابا نايم بلاش نصحيه عشان ميتخضش".

وأضاف شوبير، "أنا نومى خفيف قلقت بشوف الشوسيال ميديا لقيت الدنيا مقلوبة وعرفت الخبر الأليم، وسامحونى مودى وحش ومش قادر اتخطى صدمة رحيل أحمد رفعت كان لاعب كبير وقولتله أنت مستنيك مستقبل كبير، وكان لاعب مهذب".

ورحل أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت، صباح أمس السبت عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.