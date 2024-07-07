شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مودرن سبورت يودع أحمد رفعت برسالة مؤثرة: هتفضل فى القلب والعقل والان مع تفاصيل الخبر

ودع محمد محمود، لاعب فريق مودرن سبورت، زميله بالفريق أحمد رفعت والذي رحل عن عالمنا فجر أمس، السبت، بعدما تدهورت الحالة الصحية للاعب إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وكتب محمد محمود عبر انستجرام، "أحمد رفعت هتفضل في القلب والعقل طول العمر".

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

ونرصد أبرز 10 معلومات عن أحمد رفعت..

1ـ السن: 31 سنة

2ـ القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو

3ـ لعب لـ6 أندية: مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.

4ـ شارك في 212 مباراة فى مسيرته

5ـ سجل: 46 هدفاً

6ـ صنع: 40 هدفاً

7ـ انضم لمنتخب مصر في: 14 أغسطس 2014

8ـ شارك في: 7 مباريات دولية

9ـ سجل هدفين

10ـ أشهر أهدافه مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية.

ورحل أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت، صباح أمس السبت عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.