شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل زيارته لـ أحمد رفعت وسبب غضب والدته فى حضور مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل زيارته للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وافته المنية صباح أمس السبت. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أحمد صديق مصطفى ابنى ولما وقع قررنا نزوره فى المستشفى، وفعلا روحنا وكان بدأ يفوق ويبدأ مرحلة التعافى التدريجى".

وأضاف شوبير، "توقيت زياتى لرفعت أنا ومصطفى ابنى كانت فى نفس وقت زيارة الوزير، وكانت هناك حالة غضب عارمة لانتشار صورته وتحدثت مع والدته وأبلغتها بأن الصورة هدفها طمأنة الناس على لاعبهم المحبوب ومكنش الوقت يسمح أقعد معاها أكثر من كده".

ورحل أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت، صباح أمس السبت عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.