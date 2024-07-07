شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة تلخص حياة أحمد رفعت لاعب المنتخب ومودرن سبورت قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر أمس، السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

ونرصد أبرز 10 معلومات عن أحمد رفعت..



1ـ السن: 31 سنة

2ـ القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو

3ـ لعب لـ6 أندية: مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.

4ـ شارك في 212 مباراة فى مسيرته

5ـ سجل: 46 هدفاً

6ـ صنع: 40 هدفاً

7ـ انضم لمنتخب مصر في: 14 أغسطس 2014

8ـ شارك في: 7 مباريات دولية

9ـ سجل هدفين

10ـ أشهر أهدافه مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية



أحمد رفعت مع لاعبى الزمالك



أحمد رفعت وصالح جمعة



أحمد رفعت ومحمد صلاح



أحمد رفعت وعلى ماهر



أحمد رفعت وعمر كمال



أحمد رفعت



أحمد رفعت فى حد المباريات



أحمد رفعت لاعب فيوتشر



أحمد رفعت مع أفشة



أحمد رفعت مع اللاعبين



أحمد رفعت مع المنتخب

أحمد رفعت مع الناشئين



احمد رفعت



احمد رفعت



تقديم أحمد رفعت فى المصرى



أحمد رفعت فى الجيم



أحمد رفعت فى الزمالك



أحمد رفعت فى المصرى



أحمد رفعت لاعب الوحدة