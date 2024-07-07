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شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة تلخص حياة أحمد رفعت لاعب المنتخب ومودرن سبورت قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمرالأحد، 07 يوليو 2024 12:15 م
ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر أمس، السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.
وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.
وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.
ونرصد أبرز 10 معلومات عن أحمد رفعت..
1ـ السن: 31 سنة
2ـ القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو
3ـ لعب لـ6 أندية: مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.
4ـ شارك في 212 مباراة فى مسيرته
5ـ سجل: 46 هدفاً
6ـ صنع: 40 هدفاً
7ـ انضم لمنتخب مصر في: 14 أغسطس 2014
8ـ شارك في: 7 مباريات دولية
9ـ سجل هدفين
10ـ أشهر أهدافه مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية
أحمد رفعت مع لاعبى الزمالك
أحمد رفعت وصالح جمعة
أحمد رفعت ومحمد صلاح
أحمد رفعت وعلى ماهر
أحمد رفعت وعمر كمال
أحمد رفعت
أحمد رفعت فى حد المباريات
أحمد رفعت لاعب فيوتشر
أحمد رفعت مع أفشة
أحمد رفعت مع اللاعبين
أحمد رفعت مع المنتخب
أحمد رفعت مع الناشئين
احمد رفعت
احمد رفعت
تقديم أحمد رفعت فى المصرى
أحمد رفعت فى الجيم
أحمد رفعت فى الزمالك
أحمد رفعت فى المصرى
أحمد رفعت لاعب الوحدة
أحمد رفعت مع اسرته
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