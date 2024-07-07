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20 صورة تلخص حياة أحمد رفعت لاعب المنتخب ومودرن سبورت قبل رحيله

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمر

الأحد، 07 يوليو 2024 12:15 م

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر أمس، السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

ونرصد أبرز 10 معلومات عن أحمد رفعت..


1ـ السن: 31 سنة
2ـ القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو
3ـ لعب لـ6 أندية: مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.
4ـ شارك في 212 مباراة فى مسيرته
5ـ سجل: 46 هدفاً
6ـ صنع: 40 هدفاً
7ـ انضم لمنتخب مصر في: 14 أغسطس 2014
8ـ شارك في: 7 مباريات دولية
9ـ سجل هدفين
10ـ أشهر أهدافه مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية 

 

رفعت مع لاعبى الزمالك
أحمد رفعت مع لاعبى الزمالك

 

رفعت وصالح جمعة
أحمد رفعت وصالح جمعة

 

رفعت وصلاح
أحمد رفعت ومحمد صلاح

 

رفعت وعلى ماهر
أحمد رفعت وعلى ماهر

 

رفعت وعمر كمال
أحمد رفعت وعمر كمال

 

رفعت
أحمد رفعت

 

فى حد المباريات
أحمد رفعت فى حد المباريات

 

لاعب فيوتشر
أحمد رفعت لاعب فيوتشر

 

مع أفشة
أحمد رفعت مع أفشة

 

مع اللاعبين
أحمد رفعت مع اللاعبين

 

مع المنتخب
أحمد رفعت مع المنتخب

 

مع الناشئين

أحمد رفعت مع الناشئين

 

 

 

احمد رفعت 1
احمد رفعت 

 

احمد رفعت
احمد رفعت

 

تقديم رفعت فى المصرى
تقديم أحمد رفعت فى المصرى

 

رفعت فى الجيم
أحمد رفعت فى الجيم

 

رفعت فى الزمالك
أحمد رفعت فى الزمالك

 

رفعت فى المصرى
أحمد رفعت فى المصرى

 

رفعت لاعب الوحدة
أحمد رفعت لاعب الوحدة

 

رفعت مع اسرته
أحمد رفعت مع اسرته

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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