شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 12:30 م

يستعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ، فى السابعة مساء اليوم الأحد، لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويدير المباراة أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وأحمد بكر، والحكم الرابع جلال أحمد، بينما يقود محمود بسيوني تقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال.

وأدار أمين عمر مباراتين للزمالك هذا الموسم في الدوري، الأولى أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، والثانية أمام مودرن سبورت (مودرن فيوتشر آنذاك) في الجولة 24.

وفي المباراتين تعادل الزمالك مع منافسيه بنفس النتيجة 1-1.

أما الإسماعيلي فقد أدار له أمين عمر مباراتين أيضا هذا الموسم، أمام الاتحاد في الجولة الـ 19 وأمام البنك الأهلي في الجولة 25.

للمفارقة، تعادل الإسماعيلي في المباراتين، الأولى أمام الاتحاد 1-1، والثانية أمام البنك 2-2.

وإجمالا أدار أمين عمر 31 مباراة للزمالك قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 23 فوزاً وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاء فقط، أشهر أمين عمر 4 بطاقات حمراء لنجوم الزمالك و61 إنذاراً واحتسب 12 ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، وكانت آخر مباراة أدارها للزمالك أمام مودرن سبورت وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1.