شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان بطلة السباحة تعلن عدم مشاركتها فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان عدم مشاركتها فى منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت فريدة عثمان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فس بوك، "ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتى، أعلن أننى لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية بباريس، لقد بدأت برنامجى التدريبى من أول الموسم لوصول إلى أفضل مستوى ممكن تن لهذه الدورة، وعندما طلب منى تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة، ودورة الألعاب الأفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمى بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبى الذى أعده الجهاز الفني لمشاركتى في الدورة الأولمبية.. وكان الرقم الذى حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 من الثانية عن رقم 24.70 A وعلى هذا الأساس تم ابلاغى رسميا من اللجنة الاولمبية اننى سأشارك في الدورة الأولمبية ، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد نتيجة تضارب فى تفسير بنود لائحة التأهل للدورة الأولمبية ورغم الرقم القريب للغاية الذى حققته cute وتصنيفى العالمى المتقدم، فتم إفادتى مرة أخرى أننى لن أتمكن من المشاركة بسب guota المحدودة في باريس.

"أما وقد انتهى حلم تمثيل مصر في الدورة الأولمبية الرابعة بسبب 0.02 من الثانية ، فإننى حزينة جدا لصعوب الموقف ورغم المجهود الشاق والتضحيات المبذولة هذه هي الرياضة أعتذر للجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة و اشكركم على دعمكم المستمر".