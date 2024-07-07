شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والإسماعيلى فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 01:00 م

يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلى في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.