شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي ينعي أحمد رفعت ويعلن خطة الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نعى أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي توفي فجر أمس، السبت، بعد تدهور حالته الصحية، كما تحدث رئيس نادي البنك الأهلي عن موقف الفريق في دوري نايل وخطته للموسم الجديد.



وقال أشرف نصار عبر برنامج "صباح أون تايم"، "نقدم العزاء للرياضة المصرية وكرة القدم في وفاة أحمد رفعت وندعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف، "الحمدلله على تحسن النتائج وضعنا كان لا يليق بالجهد المبذول ولا الجهاز الفني ومستوى اللاعبين، ونجحنا في تجاوز المرحلة الصعبة بعد الفوز في آخر 3 مباريات ووصولنا للنقطة 33 في المركز الثاني عشر ومتبقي لنا 5 مباريات ونحرص على حصد 15 نقطة لإنهاء الموسم في مركز يليق بنا في الجدول".

وتابع نصار، "سنجلس مع طارق مصطفى للتعرف على طلباته فى الموسم الجديد والصفقات الجديدة المطلوبة، وسنبدأ الإعداد للموسم في وقت مبكر رغم أن ملامح الموسم الجديد مازالت غير واضحة".

واختتم، "أؤيد إقامة نسخة استثنائية من الدوري، هذا أمر لابد منه وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة بسبب ضغط المباريات وبعد ذلك يمكن العودة للمواعيد الطبيعية للدوري".