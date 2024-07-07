شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل منتخب بنى سويف لنصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بصعود منتخب مراكز شباب بنى سويف لكرة القدم إلى دور الـ4 بـ دورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى الجمهورية فى نسخته العاشرة للموسم الحالي 2024/2023.، وذلك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على منتخب مراكز شباب قنا في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالقاهرة.

من جهته قال هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، إن منتخب مراكز شباب بني سويف سيواجه الفائز من منتخبي محافظتي الإسماعيلية والشرقية فى الدور قبل النهائى لدورى مراكز الشباب والتي تقام اليوم، الأحد، ضمن منافسات النسخة العاشرة من البطولة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب رحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

شهدت مباراة دور الثمانية حضور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب بالوزارة، حسين فرج، خالد الحديدى، الدكتور خالد يسري "ممثلى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة"، صلاح بدر رئيس فرع بنى سويف لكرة القدم ، محمد علي منسق الدورى ، والأستاذة رحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب، مدربو الفريق ( الكابتن وائل عبد العال ، الكابتن فكري شعبان ) وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للفريق.