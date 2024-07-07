شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 14 لاعباً عن الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى. ويعانى الزمالك من عدة غيابات قبل مواجهة الاسماعيلى الليلة، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب فنية، وعلى رأسهم محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى بالإضافة إلى أحمد حمدى بسبب الرباط الصليبى.

ويصل عدد غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى إلى 14 لاعباً وهم: محمد عبد الرازق شيكابالا، مصطفى الزنارى، أحمد فتوح، محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، حسام عبد المجيد، الونش، محمد عبد الشافى، أحمد حمدى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف جعفر، محمد شحاتة، وزياد كمال.

ويغيب اللاعبون للأسباب التالية..

الونش وعبد الشافى واحمد حمدى، فتوح، الزنارى، ناصر منسى، شيكابالا، سيف جعفر للإصابة، زيزو، حسام عبد المجيد و زياد كمال، ومحمد شحاتة للانضمام للمنتخب الاولمبى، سامسون أكينولا، لعدم الوصول من بلاده، ومحمد عواد لأسباب فنية.