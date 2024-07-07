بعد وفاة أحمد رفعت.. رئيس نادي مودرن سبورت يحذر من كارثة ويناشد وزير الرياضة بالتدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

ناشد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا)، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعادة النظر في قرار اللعب مباريات الدوري المصري الممتاز عصرا.

وفي تصريحات عبر قناة "الشمس" مساء السبت، قال دعبس: "أنا أثق أن وزير الرياضة سيتحرك سريعا وهو يقوم بحل العديد من الأزمات والمشاكل لدى الكرة المصرية، خاصة وأنه يلعب دور الاتحادات في حل الأزمات".

وأضاف رئيس نادي مودرن سبورت: "هناك اتحادات نائمة في الخط، ووزير الرياضة يقوم بحل العديد من الأزمات، وبحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية من اللعب نهارا، وما حدث لأحمد رفعت جرس إنذار لمسؤولي الكرة المصرية".

وتابع: "هدفنا الحفاظ على جميع الأرواح في الكرة المصرية، ولدينا شباب صغار نسعى لتجنب أي كوارث جديدة في الكرة المصرية .

يشار إلى أن وليد دعبس كان له دور كبير، في رعاية اللاعب أحمد رفعت طبيا قبل وفاته، بعد سقوطه أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في بطولة الدوري.