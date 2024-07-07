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الامارات | مجلس إدارة نادي حتا يعقد اجتماعه الأول

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي حتا يعقد اجتماعه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي حتا الرياضي اجتماعه الاول (بعد التشكيل) بمقر إدارة النادي مساء أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد البدواوي وبحضور الأعضاء.
أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع العمل بتكاتف وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات محبيه رياضياً وثقافياً واجتماعياً. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات وتحضيرات النادي للمرحلة القادمة وتم اعتماد عدد من التوصيات المرتبطة بتحضيرات الفريق الأول للموسم الجديد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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