القناة يضم مهاجم الغوطة السعودي لمدة 4 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مسؤلو نادي القناة رسمياً مع علي خليل مهاجم الغوطة السعودي والجونة والحمام السابق لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي القناة في الصعود لدورى الممتاز .

كما تعاقد فريق القناة مع فادي طلعت لاعب بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية والجونة السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .

كان مجلس إدارة نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، قرر الإستغناء عن الاعبين طبقا للتقرير الذى تقدم به أحمد العجوز المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم المنقضى، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود بدوري المحترفين في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: الحضري – الليبي – مصطفي معوض – أبو الحمد – أحمد حسن – كيدي – موندا – إسلام أبو زيادة – بيبو – علي السيد – رضا حسن – محمد رضا انتهاء إعارة من سيراميكا – إبراهيم صلاح – محمد أنور .

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة القناة في التعاقد مع الفلسطيني أحمد كولاب لاعب نادى اتحاد يونس في صفقة انتقال حر ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدورى المحترفين الموسم المقبل .

ويعد أحمد كولاب أحد لاعبى منتخب فلسطين الأوليمبى ، وشارك مع منتخب فلسطين الأول بكأس أمم أسيا الأخيرة والتي ظهر فيها الفلسطينين بشكل أكثر من رائع نالوا عليه استحسان المتابعين .

يذكر أن تم تجديد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في الموسم المقبل بدورى المحترفين .

كان العجوز قاد أبناء القناة في الموسم المنقضى، وحقق الفريق المركز العاشر والأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 36نقطة .

ويعرب مجلس إدارة نادي القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفني ، آملين في تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق الي مكانه الطبيعي بالدوري الممتاز .