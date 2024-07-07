منتخب الفروسية يشارك في بطولة موسكو الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك منتخب مصر للفروسية في بطولة موسكو الدولية لاتقاط الأوتاد، المقرر أن تقام في روسيا خلال الفترة من 9 وحتى 15 يوليو الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة 5 فرسان وهم : محمد المغاوري - راني هملت - محمد عادل - أحمد عبد النبي - رموز توحيد.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في روسيا، هاني مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة موسكو الدولية للفروسية، نوران عزام مدير فني، ومصطفى حمدي مدرب.

وأكد هاني مجدي أن هدف منتخب مصر في بطولة موسكو الدولية، هو تحقيق نتائج متميزة في المنافسات، واكتساب خبرات جديدة للفرسان المصريين المشاركين.

وشدد مجدي على أن الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، يسعى خلال الفترة الأخيرة لتطوير مستوى الفرسان المصريين، سواء بالمشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها في مصر، التي تمتلك بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية، أبرزها مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.