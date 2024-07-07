الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يستعد لبطولة العالم لتحدي البوتشيا

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 13 دولة..

الأحد 07/يوليو/2024 - 01:39 م 7/7/2024 1:39:50 PM

تنطلق بطولة العالم للبوتشيا-تحدي-القاهرة 2024 في القاهرة لأول مرة، في الفترة من 17 وحتى 22 يوليو الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

البطولة هي واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات المؤهله لبطولة العالم للبوتشيا 2026 بكوريا.

يشارك في بطولة العالم للبوتشيا 13 دولة وهم: جنوب افريقيا، السعودية، الكويت، ايطاليا، البرتغال، الهند، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين تايبي، الامارات، مصر، المغرب، اليونان



وأشاد أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي إلى أن تنظيم البطولة يأتي بناءً على ثقة الاتحاد الدولي للبوتشيا في قدرات الاتحاد المصري في التنظيم، بعد نجاحه في تنظيم بطولة إفريقيا الثانية للبوتشيا في يوليو الماضي.

وأضاف آدم: يعود ذلك أيضًا إلى البنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها مصر، وهو تكريم لجهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين في تطوير رياضة البوتشا في مصر وأفريقيا.