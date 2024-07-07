مدرب البرازيل: نمر بفترة إحلال وتجديد وهدفنا التأهل للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - عبر دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل عن حزنه بعد الخسارة امام أوروجواي في مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بركلات الترجيح.

وقال دوريفال في تصريحات عقب المباراة: “ أتحمل مسؤولية الخسارة بالكامل، لفريق لعب تحت قيادي 8 مباريات فقط حتى الآن ونمر بفترة إحلال وتجديد في صفوفنا ”.

وتابع: “ امامنا فرصة كبرة للتطور خلال المرحلة المقبلة، وهدفنا الأساسي الآن هو التأهل لنهائيات كأس العالم ”.

وواصل: “ نتواجد حالياً في المركز السادس بالتصفيات وهذا الأمر لا يرضينا بالطبع، لكن لدينا المزيد من الوقت في المستقبل ”.

وأكمل دوريفال: “ كنت لدينا الكثير من الأخطاء في بداية مشوارنا في بطولة كوبا أمركا قمنا بتصحيح الكثير من هذه الأخطاء، لكن يبقى الأمر صعباً بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي عملنا خلالها ”.