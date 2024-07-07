أوليسيه يصل ميونخ لإجراء الكشف الطبي قبل إنضمامه لبايرن

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي إلى مدينة ميونخ تمهيداً للإعلان الرسمي عن إنتقاله لصفرف فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفة الجارية.

ويخضع أوليسيه اليوم الأحد للكشف الطبي في مدينة ميونخ قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن إتمام تعاقده مع اللاعب.

وكان بايرن ميونخ قد حسم صفقة أوليسيه بعد صراع قوي مع نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو إضافة لـ 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن ف وقت سابق أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع اليابان هيروكي إيتو قادماً من فريق شتوتجارت.

ويسعى النادي البافاري لإتمام صفقته الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد توصله لإتفاق نهائي لضم جواو بالينيا لاعب وسط منتخب البرتغال وفريق فولهام الإنجليزي.