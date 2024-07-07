مصطفى شوبير يدافع عن والده بعد وفاة احمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - دافع مصطفى شوبير عن والده الإعلامي احمد شوبير ضد الإتهامات التي لاحقته خلال الساعات الماضية بعد وفاة احمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت.

وقال مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام" : “ اتهامات اتهامات و خوض في ذمم بدون علم ولا أي دليل انتو مفرقتوش عن اللي ظلموا رفعت في حاجه و دلوقتي بتتهمه ناس ظلم بانهم السبب في اذي شخص بدون اي دليل حتي دي عايزينها أهلي و زمالك و تريند ”.

وأضاف: “ اخو اللاعب طلع و قال اساله فلان و ذکر اسم شخص و وكيله كان قاعد و حصلت مواجهه بينه و بين الشخص اللي تم ذكر إسمه فين بقي إسم أحمد شوبير في جمله مفيده؟ متابعا ولا اخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قال حاجه أو ذكر إسمه حتي زي ما المفبركين بيكتبه.. التريند عمي الناس والاتهامات الباطله واي حد بيكتب اي حاجه والناس للاسف بتصدقها و خلاص ”.



وأكمل حارس الأهلي: “ ياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ بنفسها الأول و متظلمش حد تاني بتهامات باطله بدون أي دليل لأن كده أنت أول وأحد متعلمش من الحصل وبتعيد الظلم بس بطريقة " تانية ”.

وأتم: “ استقيموا يرحمكم الله و سيبكم من التريند كلنا لله. راجعون.. اخيرا ربنا يرحمك يا رفعت أكيد انت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم ”.