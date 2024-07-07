وزارة الرياضة تكشف ملابسات سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى الملابسات كافة وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير أخيرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت، والاتحاد المصرى لكرة القدم، واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.