بروني جيمس يسجّل 4 نقاط في ظهوره غير الرسمي الاول بقميص ليكرز

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو: سجّل بروني جيمس، نجل نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ليبرون جيمس، 4 نقاط السبت في مباراته غير الرسمية الاولى بقميص لوس انجليس ليكرز وذلك خلال الخسارة امام ساكرامنتو كينغز في مباراة ضمن الدوري الصيفي "كاليفورنيا كلاسيك" المخصص للمواهب الجديدة.

وتغلب كينغز على ليكرز 108 94 على ملعب "تشايز سنتر" في سان فرانسيسكو، في مباراة بدأها جيمس الإبن، الذي انتدبه ليكرز في المركز 55 للدرافت الشهر الماضي، أساسيا في مركز صناعة الالعاب وشارك لمدة 21 دقيقة و43 ثانية. وأنهى اللقاء بأربع نقاط من تسديدتين من اصل تسع محاولات، في حين لم ينجح بأي تسديدة ثلاثية من اصل ثلاث محاولات وكذلك من رميتين حرتين.

كذلك، أحرز لاعب جامعة سوثرن كاليفورنيا سابقا، متابعتين وتمريرتين حاسمتين وسرقة كرة واحدة لليكرز.

وسيلعب ليبرون الذي وقّع عقدا جديدا مع ليكرز لمدة اربعة اعوام الى جانب نجله في سابقة من نوعها في تاريخ الدوري ان يلعب الأب مع الابن.

ولم يحضر ليبرون المباراة بسبب مشاركته في الحصة التدريبية الاولى للمنتخب الاميركي في لاس فيغاس استعدادا للالعاب الاولمبية، وذلك قبيل خوض مباراة ودية امام كندا قبل السفر الى فرنسا لخوض الاستحقاق الاولمبي.

لكنّ جيمس تابع بعض مقتطفات المباراة، وقال لاحقا للمراسلين إنّ مباراة السبت هي جزء من العملية المستمرة لاكتساب الخبرة والتعلّم.

وقال ليبرون "أتمنى فقط له ان يضع قدمه في دوري السلّة الاميركي ويعتاد على سرعة الايقاع وسرعة المباريات، والقوة البدنية ايضا للعبة".