دقيقة حداد تكريما لروح أحمد رفعت باختبارات المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - قبل بداية مرحلة تصفيات اختبارات الخاصة بنادي المقاولون العرب بمحافظة القليوبية ومدينة القاهرة بمدينتي، وقف المدربون واللاعبون دقيقة حداد لإظهار تقديرهم واحترامهم لإرث لأحمد رفعت.

أكد نادي المقاولون أن تلك الإيماءة البسيطة، ولكنها ذات دلالة قوية، تجسيدًا للوحدة والتماسك بين أفراد هذه الأسرة الرياضية في وقت الحزن.

وتابع النادي إن وفاة رفعت في هذا التوقيت الحساس قبيل بداية تصفيات اختبارات اليوم، تضيف طابعًا إضافيًا من التحدي والرغبة في التألق من قبل اللاعبين. فهم يريدون أن يقدموا أداءً مميزًا تكريمًا لذكراه، والذي كان يمثل القدوة بالنسبة لهم.

وأكد النادي: ستظل ذكرى الكابتن أحمد رفعت خالدة في قلوب محبي كرة القدم في مصر. وسيكون حضوره الروحي داعمًا للاعبين الناشئين في مشوارهم نحو النجاح والتتويج. بلا شك ستكون هذه التصفيات والمباريات القادمة مناسبة لتكريم ذكراه .