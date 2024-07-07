نجم الأرجنتين السابق : نخوض الكوبا بتحدٍ كبير

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث خافير باستوري لاعب منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن مستوى فريق بلاده القومي خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا الجارية فعاليتها الان.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد : المنتخب الارجنتين يمر بفترة جيدة للغاية منذ ٤ سنوات ويدخل كل بطولة بثقة كبيرة ويفوز بها وهناك روح جماعية لصفوف المنتخب ونقدم مستوى جيد في البطولة الحالية لأمم امريكا الجنوبية رغم انه ليس الافضل لكننا قريبين من الصعود للنهائي

المنتخب الارجنتيني يحاول فرض سيطرته في كل المباريات اللي يلعب بها في كوبا اميركا وهناك منتخبات كبيرة في النسخة الحالية للبطولة

باريس سان جيرمان يمر بفترة احلال وتجديد بالفريق

الفترة الماضية استطاع جلب نجوم كبار مثل ميسي ونيمار

ولكن الفترة الحالية اصبح يتعاقد مع نجوم صغار في السن ونزل بأعمار اللاعبين واتوقع ان يكون المستقبل جيد للفريق من خلال منح الفرصة للاعبين الصغار

مبابي قضي سنوات عديدة في سان جيرمان وقدم معهم مستويات مذهلة وهو لاعب رائع واتوقع ان ينجح في تجربته الجديدة مع ريال مدريد وستحدث نقلة نوعية في مسيرته اذا تعلم اللغة الاسبانية وتأقلم على الاجواء في اسبانيا ودائما يترك انطباعات جيدة