صبحي: حريصون على تكثيف الأنشطة والفعاليات لشباب الجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان، لبحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الرياضة الجامعية، والعديد من المجالات المختلفة الاخري.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان من أعرق الجامعات المصرية ولها دور هام في تنمية الشباب المصري.

فيما تقدم الدكتور السيد قنديل، بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة على التجديد وثقة القيادة السياسية في الوزير في ادارة ملف الشباب والرياضة، مؤكدًا على حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جميع المجالات.

وأختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان، بما يسهم في تنمية الشباب المصري ورفع قدراته.

