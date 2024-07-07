مصطفى شوبير يرد على اتهام والده في وفاة أحمد رفعت

رد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على اتهام والده في وفاة أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت أمس.

وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “اتهامات اتهامات وخوض في ذمم بدون علم ولا أي دليل انتو مفرقتوش عن اللي ظلم رفعت في حاجة ودلوقتي بتتهموا ناس ظلم بأذى شخص بدون أي دليل حتى دي عايزينها اهلي وزمالك وتريند أخو اللاعب طلع وقال اسألوا فلان وذکر اسم شخص”.

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وأضاف: “وكيله كان قاعد وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص إللى تم ذكر اسمه فين بقى اسم أحمد شوبير في جملة مفيده؟ ولا أخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قال حاجة أو ذكر اسمه حتى زي ما المفبركين بيكتبوا التريند عمى الناس والاتهامات الباطلة”.

وتابع: “أي حد بيكتب أي حاجة الناس للأسف بتصدقها وخلاص وياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ بنفسها الأول ومتظلمش حد تاني باتهامات باطلة بدون أي دليل لأن كده أنت أول واحد متعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية استقيموا يرحمكم الله”.

واختتم: وسيبكم من التريند كلنا لله راجعون.. أخيرا ربنا يرحمك يا رفعت أكيد أنت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم”.

وكان نادي مودرن سبورت قد أكد على حصول أسرة اللاعب أحمد رفعت على راتبه السنوي كاملًا حتى نهاية عقده مع الفريق الأول.