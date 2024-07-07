قرار مفاجئ من شيكابالا مع أسرة أحمد رفعت بعد وفاته

فجر الإعلامي عمرو الدرديري مفاجأة بشأن قرار محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.

وكتب الدردير عبر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شيكابالا يتنازل عن نصف الراتب السنوي له مع الزمالك لاسرة الراحل احمد رفعت”.

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وكان أحمد رفعت قد وافته المنية أمس، السبت؛ وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، خاصة بعد تعافيه الفترة الأخيرة وظهوره في برنامج إبراهيم فايق عبر قناة “إم بي سي مصر”.

وكان أحمد رفعت قد أكد في آخر حوار تليفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق على أنه تعرض لأذى نفسي وظلم كبير من أحد المسئولين في مصر، والذي كان يسعى لتدمير مستقبله، وهو الأمر الذي أثر عليه وجعله يسقط في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري.

من جانبه قرر نادي مودرن سبورت حصول أسرة اللاعب أحمد رفعت على راتبه السنوي كاملًا حتى نهاية عقده مع الفريق.