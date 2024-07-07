وزيرالشباب الرياضة يفتح تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات سفر أحمد رفعت

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف فتح تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات سفر أحمد رفعت خارج مصر، وما أثير أمس عن وجود مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة؛ وذلك من أجل القيام بكافة أعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية لكشف كافة الملابسات الخاصة بسفر أحمد رفعت خارج البلاد.

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وأكد وزير الرياضة على إعلان الوزارة لكافة التفاصيل والملابسات الخاصة، فيما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

وكان نادي مودرن سبورت قد أكد على حصول أسرة اللاعب أحمد رفعت على راتبه السنوي كاملًا حتى نهاية عقده مع الفريق الأول.

وتوفي أحمد رفعت بعد دخوله في وعكة صحية أخيرة، ما أثر على توقف قلبه ووفاته في المستشفى فجر أمس السبت.